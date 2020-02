Yvelines : un garçon de 7 ans prévient les secours et sauve sa grand-mère

publié le 12/02/2020 à 16:02

Le 29 janvier, William, 7 sans, a sauvé la vie de sa grand-mère. Alors qu'il passait le mercredi chez elle à Mantes-la-Ville dans les Yvelines, le petit garçon a remarqué que sa grand-mère s'est mise à se tenir la poitrine. William a alors fait preuve d'un incroyable sang froid en attrapant le téléphone et en composant le 18 pour appeler les pompiers.

"Les pompiers, le Samu et les policiers sont arrivés au domicile de la grand-mère. Cette dernière était inanimée, et en arrêt cardiorespiratoire au sol, une situation particulièrement stressante et traumatisante pour un enfant de 7 ans.", raconte à France Bleu, qui relate cette information, le commissaire divisionnaire de Mantes-la Jolie, Arnaud Verhille.



"Sans le courage, la présence d'esprit, le sang-froid de ce petit garçon, il est assez probable qu'une issue dramatique aurait vu le jour cet après-midi là", a-t-il ajouté. William a été décoré par les policiers, de la médaille d'acte de courage et de dévouement. Ses enseignants lui ont également fait témoigner son expérience devant sa classe, pour rappeler l'importance de connaitre les numéros de secours dès le plus jeune âge : le 17 pour la police, le 18 les pompiers, le 112 le numéro d'urgence international.

