Ryan Breaux, le petit frère du rappeur Frank Ocean, est décédé à 18 ans

publié le 03/08/2020 à 15:50

Ryan Breaux, le petit frère du rappeur Frank Ocean est décédé le 2 août 2020 dans un accident de voiture, comme le rapportent de nombreux médias américains. Selon la chaîne américaine ABC, l'accident a eu lieu vers 1h30 du matin à Thousand Oaks en Californie.

Une première enquête révèle que le véhicule de Ryan Breaux et de son camarade Ezekial “Zeek” Bishop roulait au sud du Boulevard Westlake, lorsqu'il a quitté la route et a percuté un arbre. "Sous le choc, la voiture a été coupée en deux et dévorée par les flammes", précise le rapport. Ryan Breaux et Ezekial “Zeek” Bishop étaient morts lorsque les secours sont arrivés. La cause de l'accident n'a pas encore été déterminée. Un appel à témoins est lancé pour avoir plus d'informations sur ce qui a pu se passer sur le boulevard. Mais selon la chaîne américaine CBS, la vitesse du véhicule jouerait un rôle dans l'accident.

Les deux familles des victimes n'ont pas encore écrit de communiqués officiels sur cette tragédie. Paris Brosnan, fils de Pierce Brosnan a rendu hommage à son ami Ryan Breaux, après l'annonce de l'accident. "À mon frère qui avait un talent incroyable, un cœur en or, une énergie contagieuse, un sourire et un rire qui ont marqué les esprits de tout le monde, un ami loyal et authentique pour tous ceux qui le connaissaient", démarre Paris Brosnan dans son message illustré par de nombreuses photos en compagnie de Ryan Breaux.