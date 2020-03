Rixe mortelle près de Nancy : deux mises en examen, le meurtrier présumé en fuite

et AFP

publié le 02/03/2020 à 15:02

Les faits remontent au dimanche 23 février. Dans la soirée, une rixe avait éclaté entre des locataires d'un immeuble des Provinces à Laxou près de Nancy. Au cours de cette rixe, un quadragénaire a été mortellement poignardé. Ce lundi 2 mars, deux personnes soupçonnées d'avoir participé à cette rixe ont été mises en examen, a appris l'AFP auprès du parquet.

Un homme a été identifié, soupçonné d'avoir mortellement atteint au poumon d'un coup de couteau la victime, âgée de 41 ans, selon Stéphane Javet, procureur adjoint au parquet de Nancy qui a précisé que ce meurtrier est lui toujours en fuite et recherché par le Service régional de police judiciaire de Nancy, chargé de l'enquête.

Les deux personnes, un frère et une sœur, ont été mises en examen pour "violences volontaires aggravées par deux circonstances, réunion et usage d'une arme", a précisé M. Javet. La femme, "déjà condamnée pour des faits de violences volontaires, a été placée en détention provisoire (et) une peine très récente de quatre mois d'emprisonnement a été mise à exécution", a-t-il ajouté. Son frère a été placé sous contrôle judiciaire.