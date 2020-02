publié le 24/02/2020 à 19:15

C'est une agression de personnels pénitentiaires qui a scandalisé le syndicat UFAP Unsa Justice. En effet, l'attaque qui a eu lieu à la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône samedi 22 février provenait d'un détenu qui, deux semaines auparavant, avait agressé au couteau une surveillante à la prison de Corbas, près de Lyon.

L'UFAP Unsa a indiqué que c'est en simulant une tentative de suicide, et en profitant d'un transfert à l’infirmerie que le détenu a sorti de ses sous-vêtements un stylo taillé en pointe "et a directement tenté de porter plusieurs coups à la gorge et au cou" du surveillant". Le communiqué syndical repris par France 3 indique "une grande détermination" de la part du détenu qui n'a pas prononcé un mot durant son acte.

Trois des personnels de surveillance sont depuis en arrêt de travail, et "trois infirmières et un médecin ont été choqués par la violence de cette agression". La colère des personnels pénitentiaires est attisée par le traitement de ce détenu, reconnu comme dangereux à la suite de son acte deux semaines plus tôt, et qui n'a pas été assez bien appréhendé, à en croire les griefs du syndicat.

"La direction interrégionale s'est contentée de nous baluchonner le détenu connu pour ses méfaits à Corbas sans prendre en compte la plus basique des mesures de sécurité", déplore le communiqué. Une enquête est demandée "sur ce qui a mené au renouvellement d'un tel geste de la part de ce détenu".