Rhône : un cinéma évacué après une fausse alerte

publié le 18/02/2019 à 11:04

Plus de peur que de mal. Dimanche 17 février 2018, un cinéma de Vaulx-en-Velin a dû évacuer 1.300 personnes des salles de projection à la suite d'un canular téléphonique, rapporte Le Progrès.



Vers 14 heures, le directeur du centre Pathé de la ville a reçu un appel. La personne au téléphone lui indiquait qu'un homme armé était entré dans le cinéma. Par mesure de précaution, le directeur a appelé la police et a fait évacuer les lieux.

Le dispositif de police a finalement été levé vers 16 heures, lorsqu'il a été établi qu'il s'agissait en réalité d'un canular. Le directeur du cinéma a porté plainte et le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône a fermement condamné ces agissements sur Twitter, rappelant que ces faits sont passibles de 2 ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende.

Fausse alerte dans un cinéma à #Lyon : Le préfet condamne ces agissements irresponsables qui sont punis de 2ans de prison et 30000€ d’amende.@PoliceNat69 @PoliceNationale @Gendarmerie_69 — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) February 17, 2019