Rhône : des chevaux du cirque Zavatta tués par une attaque d'abeilles

publié le 06/05/2019 à 01:45

Les animaux, deux chevaux adultes (un mâle et une femelle) et un poney, appartenant à la troupe du cirque Zavatta, se trouvaient vendredi 3 mai dans un pré à proximité de la déchetterie de Colombier-Saugnieu (Rhône). Une journée banale qui a tourné au drame pour eux lorsqu'ils ont été attaqués par plusieurs essaims d'abeilles.



Un déchaînement devant lequel un témoin direct avoue avoir été impuissant, ne pouvant pas intervenir directement. "J’ai vu les chevaux dans des nuées d’insectes. J’ai cru d’abord qu’il s’agissait de mouches et j’ai vite vu que c'était des abeilles. J’ai alerté les pompiers. Je ne pouvais pas m’approcher, je me faisais piquer", raconte au Progrès Robert, qui se baladait à vélo.

Arrivés sur place, un vétérinaire et les pompiers du village ont été obligés d'appeler des renforts. Quatre engins de Genas et Chassieu, le conseiller technique Bezda accompagné de deux personnes du service animalier Cynode Meyzieu, ont été dépêchés, rapporte le quotidien régional.

Les secours n'ont rien pu faire pour sauver un premier animal de la mort. Un deuxième n'a aussi finalement pas pu survivre aux piqûres des abeilles, dont l'attaque n'est pour le moment pas expliquée.