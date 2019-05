publié le 04/05/2019 à 23:18

Il a disparu depuis le 27 avril. L'aquarium Aquashow à Audierne, dans le département du Finistère, a lancé un appel à témoins après la disparition de son pygargue à tête blanche, un aigle pêcheur.



Ce rapace d'Amérique du Nord et emblème des États-Unis, appelé Dana, est parti comme à son habitude faire un tour dans le Finistère, samedi 27 avril, mais n'a jamais regagné l'aquarium, explique France Bleu France Bleu Breizh Izel.

Si l'animal a été aperçu une première fois à Quimper puis à Lamballe, dans les Côtes d'Armor, l'aquarium d'Audierne a besoin de davantage de témoignages afin de localiser précisément l'animal.

Une situation qui inquiètent particulièrement les soigneurs de l'établissement. "C'est un animal qui ne sait pas s'alimenter tout seul", a expliqué Stéphane Germain à la radio locale, tout en précisant que qu'il pouvait malgré tout manger des carcasses d'animaux. "C'est complètement sans danger pour l'homme", assure-t-il.

Le pygargue mesure 2,20 m d'envergure. Sa tête et sa queue sont blanches, le reste du corps est marron. Le bec et les pattes sont jaunes et possède des bracelets en cuir aux pattes.



Si vous l'apercevez, n'essayez pas de la nourrir ou de l'attraper, mais contactez l'aquarium. Si vous êtes quasi certains d'avoir vue l'aigle, contactez l'aquarium au 0631839604 ou au 0298700303.