Saint-Cloud : un enfant retrouvé seul et couvert d'urine dans un appartement

publié le 26/03/2019 à 21:54

Stupeur pour la propriétaire d'un appartement de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine). Lundi 25 mars au soir, vers 21h30, elle a découvert un petit garçon nu et couvert d'urine seul dans un logement initialement inspecté pour un dégât des eaux. L'enfant vivait avec sa mère, une jeune femme sans emploi, en proie à de graves problèmes financiers.



La propriétaire était venue s'entretenir avec sa locataire au sujet d'un dégât des eaux persistant. N'obtenant aucune réponse de sa part, elle a donc pris l’initiative de pénétrer dans l’appartement pour fermer le robinet responsable. La scène qu'elle a découvert dépasse l'entendement : un jeune enfant laissé seul, entièrement nu et sans couche, se trouvait sur le canapé. Le sol était jonché de couches sales et une odeur pestilentielle régnait dans l'habitation.

"Je sentais que quelque chose n’allait pas avec l’enfant, j’ai eu très peur (...) Je pensais qu’il y avait eu un décès dans l’appartement, à cause de l’odeur terrible", confie la logeuse, citée par Le Parisien.

La jeune mère de 22 ans allait être expulsée

La propriétaire n'a pas hésité à appeler les pompiers et la police, qui ont accouru aussitôt. Le petit rescapé a été pris en charge par la protection de l'enfance après avoir été admis aux urgences pédiatriques de l’hôpital Ambroise Paré, à Boulogne-Billancourt. Son état n'a finalement pas nécessité d'hospitalisation.



La mère de l'enfant est une jeune femme âgée de 22 ans. Célibataire et sans emploi, elle faisait l'objet d'une procédure d'expulsion, et se trouvait dans "une situation de grande vulnérabilité et de grande précarité", selon les informations transmises au quotidien par l'un des voisins de la jeune locataire, réputée pour être isolée.



Cette dernière, convoquée ce mardi matin au commissariat pour "délaissement de mineur", a été placée en garde à vue.