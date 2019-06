publié le 19/06/2019 à 14:46

C’est une affaire peu commune à laquelle a été confronté le tribunal correctionnel de Rennes ce mardi 18 juin. Le quotidien Ouest-France rapporte qu'un homme âgé de 51 ans y est comparu pour le vol de plus de 250 petites culottes et soutiens-gorge entre 2017 et 2019, dans la commune de Bréal-sous-Montfort, située en Ille-et-Vilaine.

Les faits ont débuté en décembre 2018 lorsque le prévenu a retrouvé une camarade classe avant qu'ils ne s'échangent leurs numéro de téléphone. L’homme ne s'en est pas arrêté là et a ensuite harcelé durant trois mois sa victime, avec 500 appels et SMS comptabilisés, de jour comme de nuit. Il parvient ensuite à voler la clé de son domicile pour s'y introduire par effraction et y dérober, à deux reprises, une vingtaine de sous-vêtements.

Face à ce harcèlement, la femme a donc décidé de porter plainte, après avoir changé à la fois son numéro de téléphone mais aussi sa serrure. Les gendarmes ont alors découvert que le prévenu n’était pas un débutant dans ce domaine. Une perquisition à son domicile a ainsi permis de retrouver plus de 250 petites culottes et soutiens-gorge appartenant à ses victimes. À la barre, le prévenu a avoué avoir déjà opéré de la même manière avec une autre femme, en 2017. Possédant huit mentions à son casier judiciaire dont quatre pour vol de sous-vêtements, il a écopé de neuf mois de prison dont cinq avec sursis et mise à l’épreuve.