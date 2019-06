Quels sont les nouveaux visages du harcèlement et comment s’en protéger ?

publié le 28/03/2019 à 07:00

De nouveaux types de harcèlement émergent depuis quelques années, principalement via Internet (mails, forums), les réseaux sociaux, applis ou encore les jeux vidéo, et peuvent se transformer aujourd’hui en arme de destruction massive. Raids numériques (cyber-harcèlement groupé, ou 'en meute'), chantage aux nudes, pression de parieurs sur des jeunes sportifs pour qu'ils perdent un match... : le harcèlement peut désormais s'immiscer facilement partout et s'attaquer à chacun d'entre nous (les principales victimes sont les jeunes et les femmes). Quelles sont les conséquences de cet acharnement ? Comment s'en prémunir ? Vers qui se tourner ?

Invités

- Justine Atlan, présidente de l'Association E-enfance

- Nora Bussigny, surveillante et auteure du livre Survaillante (Editions Favre)

- Samuel Comblez, psychologue clinicien et directeur des opérations pour l'Association E-Enfance

Survaillante

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).