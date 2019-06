publié le 16/06/2019 à 10:26

Numéros de téléphone, cartes de crédit, mots de passe, photos, mails... Notre téléphone contient aujourd'hui une grande partie de notre vie numérique. Le perdre ou se le faire voler se révèle être un véritable casse-tête pour parvenir à sécuriser de nouveau nos informations privées.



Mais une technique vous permet de prévenir l'accès à vos données personnelles par des tiers : sur les appareils iOS, il est possible d'effacer à distance ses données personnelles. Attention, cette technique entraînera la suppression de toutes les informations qui y sont stockées. Voici comment procéder (à noter que la procédure sera la même pour un iPad et un iPod touch).

Pour pouvoir effacer ses données personnelles de son iPhone à distance, il est pratique d'avoir activé au préalable la fonction Localiser mon iPhone. Deux options s'offrent alors à vous :

- Si vous avez activé l'option Localiser mon iPhone, vous pourrez activer le Mode Perdu ou supprimer vos données personnelles

- Si vous n'avez pas activé l'option, d'autres moyens vous permettront de protéger vos données personnelles à distance

J'ai activé l'option Localiser mon iPhone

1- Ouvrez l'application Localiser mon iPhone via un autre iPhone, iPad ou iPod touch.

2- Sélectionnez votre appareil afin de le localiser sur une carte. Avant de procéder à l'effacement des données, pensez à le faire sonner : s'il se trouve à proximité, vous pourrez le retrouver plus facilement.



3- Avant d'effacer vos données personnelles, vous pouvez activer le Mode Perdu : votre appareil sera complètement verrouillé et vous pourrez écrire un message qui s'affichera sur l'écran de verrouillage à destination de la personne qui l'aurait éventuellement trouvé. Vous pourrez notamment y indiquer un numéro de téléphone pour vous joindre.

Une fois votre appareil retrouvé, vous retrouverez toutes les fonctionnalités de votre téléphone en désactivant le Mode Perdu depuis l'application Localiser mon iPhone ou en saisissant votre code d'accès.



4- Pour effacer vos données personnelles, cliquez sur le bouton "Effacer l'iPhone". Attention, une fois cette option déclenchée, vous ne pourrez plus suivre sa position géographique. De plus, si vous le supprimez de votre compte Apple, le verrouillage sera désactivé : toute personne en possession de l'appareil sera en mesure de l'activer et de l'utiliser.



Rassurez-vous : effacer ses données n'est pas irréversible. Vous pourrez les rétablir une fois votre appareil de nouveau en votre possession, en les récupérant à l'aide de Sauvegarde iCloud ou d'iTunes.

Je n'ai pas activé l'option Localiser mon iPhone

Si vous n'avez jamais activé la fonction Localiser mon iPhone avant sa perte ou son vol, le localiser à l'aide de l'application vous sera impossible. Néanmoins, il existe un moyen de protéger vos données en modifiant le mot de passe de votre compte Apple, ainsi que ceux des autres comptes auxquels vous accédez depuis votre appareil (mails, réseaux sociaux...).

Mon iPhone est éteint ou hors ligne

Si votre iPhone est éteint ou hors ligne, vous pouvez quand même procéder à l'effacement de vos données, comme décrit ci-dessus. Une fois votre téléphone rallumé ou connecté, ces actions se feront automatiquement.

Je signale la perte ou le vol

Dans tous les cas, n'oubliez pas de signaler la perte ou le vol de votre appareil aux autorités locales, à qui vous devrez communiquer le numéro de série de votre appareil, ainsi qu'à votre opérateur mobile, qui pourra désactiver votre compte pour empêcher les appels, SMS et une quelconque utilisation des données.