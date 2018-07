publié le 29/07/2018 à 09:40

La fête a failli virer au drame à Auzances, dans la Creuse. Un accident s’est produit samedi 28 juillet en début de soirée. Sept enfants ont été légèrement blessés après qu’une vieille dame a perdu le contrôle de son véhicule et percuté un manège dans une fête foraine, comme le rapporte France Bleu Creuse.



Selon plusieurs témoignages, une femme très âgée a percuté un manège de chaises volantes vers 18h30. Elle aurait semblé désorientée par la présence des attractions et ne serait pas habitante du village. Heureusement, la collision accidentelle entre cette voiture et le manège s'est produite à très faible vitesse.

Le responsable du manège a eu le réflexe d'actionner immédiatement l’arrêt d’urgence de l’attraction. Les enfants qui étaient dans le manège, âgés de 11 à 15 ans, n’ont subi heureusement que des blessures légères aux chevilles et au cou selon les pompiers. "L’accident aurait pu être beaucoup plus grave", a déclaré à France bleu Creuse la maire d’Auzances, Françoise Simon.

L'élue a décidé de renforcer le dispositif de sécurité de la place où est installée la fête foraine jusqu’à mardi prochain en rajoutant des barrières de protection et en rappelant aux forains la nécessité de ne pas les déplacer.