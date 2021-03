publié le 28/03/2021 à 03:07

Voilà maintenant deux semaines que Céline Vervaele, 29 ans et originaire des Vosges, a disparu, rapporte La Dépêche. Elle n'a pas donné signe de vie depuis le samedi 13 mars où elle a été aperçue vers 17 heures, non loin de son domicile familial à Rennes (Ille-et-Vilaine), dans le quartier de Cleunay. Selon Ouest France, la victime serait partie sans son portable et sans argent. Les forces de l'ordre ont été alertées de sa disparition par son compagnon, âgé de 51 ans, dimanche 14 mars.

Le parquet a ouvert une enquête pour "disparition inquiétante" : elle a été confiée à la sûreté départementale. La police et les gendarmes se mobilisent pour "poursuivre les recherches", a indiqué vendredi le procureur de la République de Rennes, Philippe Astruc. Une battue organisée plus tôt avec 86 agents des forces de l'ordre n'a pas permis de retrouver les traces de la jeune femme.

Un hélicoptère a survolé la Vilaine, "un endroit où Céline se rendait régulièrement". De fait, la victime était à la tête d'un comité de défense de terres "qui devaient être cédées pour un projet de réaménagement du centre d’entraînement du Stade Rennais". "C'est une femme en phase avec la nature", a précisé le commandant Marc Guillemois, adjoint à la sûreté départementale d'Ille-et-Vilaine.

Au moment de sa disparition, Céline Vervaele, qui mesure 1m67, avait des "cheveux blonds roux, mi long, des yeux bleus, a ajouté la gendarmerie. Elle est vêtue "d'un pantalon gris, d'une chemise à carreaux vert jaune et d'un blouson vert mi-saison". Toute personne ayant des informations est priée de contacter l'hôtel de police au 02 99 79 86 09 ou 86 98.