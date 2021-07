Reims : un homme mis en examen et incarcéré pour un meurtre au couteau

Un homme, soupçonné d'avoir tué un employé de restauration le 17 juillet dernier, a été mis en examen et écroué ce mardi, a annoncé le procureur de la République de Reims. Le prévenu était déjà connu des services de police.

La victime, un Tunisien de 41 ans employé dans un restaurant, a été violemment agressée dans la rue, peu avant 1h00 du matin tandis "qu'ils se croisaient à pied" avec son agresseur, a précisé le procureur de Reims Matthieu Bourrette. Le quadragénaire était décédé quelques jours plus tard de ses blessures, le 23 juillet.

Grâce aux investigations menées par les enquêteurs et à l'exploitation des images de vidéosurveillance, l'individu a pu être identifié et arrêter à son domicile lundi 26 juillet. Le suspect, déjà "sanctionné à 9 reprises entre 2004 et 2014 pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants, sur les chiens dangereux, sur les armes, pour des infractions routières et pour des faits de violence et outrage" a "refusé de répondre à une seule question des enquêteurs", a ajouté le procureur.