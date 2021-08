Réfugié afghan interpellé à Paris : y a-t-il eu des contrôles ?

L'un des cinq Afghans sous surveillance en France après avoir été rapatrié a été placé en garde à vue lundi 23 août. Cet homme est un membre de la famille d'un individu considéré comme inquiétant. Il a été arrêté à Paris et placé en garde à vue pour avoir rompu sa Micas (Mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance) et de fait son isolement sanitaire qu'il effectuait à Noisy-le-Grand.

Une question se pose aujourd'hui autour de l'accueil de ces réfugiés afghans : quels contrôles sont effectués ? Il existe des contrôles en trois étapes : premières vérifications à Kaboul, à Abu Dhabi où les services de renseignement français sont prêts à filtrer et à Roissy, en France, pour une ultime vérification si nécessaire.

"Il n’y a pas eu de faille", a assuré ce mardi 24 août le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, au micro de franceinfo. Selon nos informations, l'homme placé en garde à vue a été suivi consciemment par des policiers et interpellé à un moment donné, on ne sait pas encore pourquoi. Il n'aurait donc pas été laissé seul dans la nature mais l'information reste à confirmer. L'homme a aidé à évacuer l'ambassade de France à Kaboul. Il serait ensuite monté dans l'avion, des sources indiquent qu'il aurait été bloqué à Abu Dhabi, d'autres qu'il aurait voyagé sans alerte particulière jusqu'à Paris.