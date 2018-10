publié le 03/10/2018 à 13:41

Fin de cavale pour Redoine Faïd. Trois mois après sa rocambolesque évasion de la prison de Réau, en Seine-et-Marne, le fugitif le plus recherché de France a été arrêté vers 4 heures du matin ce mercredi 3 octobre.



Et c'est un Redoine Faïd visiblement amaigri qui a été interpellé par la Brigade de recherches et d'intervention (BRI) et l'Office central de lutte contre le crime organisé.

L'intervention des forces de l'ordre, qui s'est passée sans incident selon les autorités, a eu lieu dans un grand appartement situé au quatrième étage d'un petit immeuble du quartier HLM du Moulin.

Six autres personnes ont également été arrêtées, dont quatre avec lui dans l'appartement : l'un de ses frères, Rachid Faïd, deux de ses neveux et la "logeuse", selon des sources policières. Deux autres complices ont été interpellés en région parisienne, selon les même sources.