et Ryad Ouslimani

publié le 03/10/2018 à 07:35

L'homme le plus recherché de France n,'est plus recherché. En effet c'est l'information de la nuit, Redoine Faïd a été arrêté mercredi 3 octobre dans l'Oise vers 4h du matin par la BRI. Le braqueur était avec son frère Rachid notamment dans le quartiers du Moulin à Creil, sa ville natale.



"Les collègues ont fait du super travail. Les collègues de l'Office centrale de lutte contre le crime organisé, les collègues de la PJ de Versailles et de Creil, viennent ponctuer des mois de surveillance, d'écoutes téléphoniques, d'exploitation de renseignements opérationnels qu'ils pouvaient avoir", se félicite Loïc Travers, secrétaire général adjoint du syndicat de police Alliance. "Sans effusion de sang", précise-t-il.

Le policier explique que ce n'est pas étonnant que Redoine Faïd ait été retrouvé dans son quartier d'origine, car ce sont "sa famille et ses amis qui lui permettent une forme de survie". Et si l'arrestation à pris trois mois, Loïc Travers explique que c'est parce qu'"il y a des filatures, de la surveillance, il faut recentrer sur les personnes susceptibles de l'aider (...) Tout ça ne se fait pas en deux temps trois mouvements".

