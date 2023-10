Rédoine Faïd : 3 podcasts pour comprendre le parcours criminel du braqueur

Depuis bientôt sept semaines, Rédoine Faïd est jugé devant la cour d'assises de Paris pour répondre de son évasion de la prison de Réau (Seine-et-Marne) en juillet 2018. Ce jour-là, alors qu'il vient d'être condamné à 25 ans de détention pour braquage, le braqueur s'échappe de son lieu de détention pour la seconde fois grâce à un plan d'action parfaitement ficelé. Alors qu'il est le détenu le plus surveillé de France, ce dernier réussit à s'enfuir et se retrouve, une nouvelle fois, dans la nature.

Trois mois plus tard, les policiers font irruption dans un appartement à Creil dans l'Oise. À l'intérieur se trouve Rédoine Faïd. Le braqueur multirécidiviste est enfin interpellé. Pour le spécialiste de l'évasion, c'est la fin de la cavale. La rédaction de RTL propose trois podcasts pour tout comprendre de son parcours criminel.

1. L'Heure du Crime : Rédoine Faïd, usurpateur en quête de gloire ou légende criminelle ?

À 47 ans, le braqueur Rédoine Faïd est condamné en mars 2020 en appel à 28 ans de réclusion criminelle pour l'un de ses faits d'armes les plus spectaculaires. C'était le 17 mars 2011, l'attaque d'un fourgon blindé. Un assaut parfaitement réglé et minuté, et un butin important : plus de deux millions d'euros.

2. L'Heure du Crime : Rédoine Faïd, sept minutes et trente-trois secondes pour disparaître

Redoine Faïd était déjà un braqueur aguerri, un spécialiste de l'évasion, un homme qui venait d'être condamné à 25 ans de prison quand il a décidé à l'été 2018 une nouvelle fois de se faire la belle. Inimaginable pour lui d'envisager une sortie de cellule à plus de 70 ans. Cette dernière évasion devait donc être sa planche de salut. Elle allait pourtant être son chant du cygne.

3. Rédoine Faïd : retour à la case prison

En 2013, Rédoine Faïd s'évadait de la prison de Sequedin dans le Nord en faisant sauter à l’explosif toutes les portes qui le séparaient de la liberté, et en protégeant sa fuite avec des gardiens pris en otage. Le 1er juillet 2018, il s'échappait pour la seconde fois, de la prison de Réau en Seine-et-Marne. Retour sur les trois mois de cavale qui ont suivi son évasion.