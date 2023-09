Procès Redoine Faïd : qui est le repenti qui a envoyé Jacques Mariani sur le banc des accusés ?

Son nom n'est pas prononcé. Personne ne voit son visage. Très protégé, il vit aujourd'hui comme un fantôme sous une fausse identité depuis qu'il a livré des informations à la police.

Ce lundi 11 septembre, l'homme est interrogé par la cour d'Assises de Paris dans le cadre du procès de Redoine Faïd, pour son évasion spectaculaire de la prison de Réau (Seine-et-Marne) en 2018. Ses informations ont envoyé sur le banc des accusés - ils sont onze au total - un certain Jacques Mariani, figure du banditisme corse.



Il lui est reproché une complicité dans un précédent projet d'évasion de Redoine Faïd, à l'été 2017, de la prison de Fresnes. Jacques Mariani - il vient alors sortir de prison et est veilleur de nuit à La Baule - aurait fourni au braqueur multirécidiviste de l'argent et des armes. Redoine Faïd, en échange, lui aurait proposé de tuer trois membres d'un clan adverse en Corse, le "clan Germani". Jacques Mariani conteste les faits.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info