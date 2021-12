Quimper : une femme condamnée pour avoir dépouillé un homme, drogué avec du "rhum arrangé"

Jeudi 16 décembre, le tribunal de Quimper ( Finistère) a condamné une femme à 12 mois de prison avec sursis et 1.000 euros d’amende "pour avoir dépouillé un homme rencontré sur Internet", rapporte le journal 20minutes. La mise en cause a dérobé 1.407 euros et des objets, retrouvés par les enquêteurs à son domicile.

Les faits se sont déroulés en juin 2020 : l'accusée âgée de 40 ans s’était rendue au domicile de la victime "en possession de benzodiazépines" : elle en avait versé dans un "rhum arrangé" servi à son hôte. Pendant son sommeil, la quadragénaire avait ensuite voler un téléphone portable, un appareil photo, sa carte d’identité et deux chèques, rapporte Ouest France.

D'après nos confrères, les enquêteurs n'avaient pas réussi dans un premier temps à identifier "la suspecte qui utilisait plusieurs pseudos sur les sites de rencontres". Lors de ses auditions, cette dernière, qui n'était pas présente à son procès, avait reconnu les vols.

Toutefois, elle avait assuré qu’elle n’avait pas l’intention de "dépouiller sa victime en se rendant chez elle". D'après sa version des faits, elle aurait drogué son hôte car elle ne voulait pas de relations sexuelles avec lui.