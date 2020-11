Qui est Alexandra Richard, condamnée pour avoir tué son conjoint violent ?

publié le 27/11/2020 à 16:09

À Rouen, une femme a été condamnée à 10 ans de prison pour avoir tué son conjoint violent en 2016. Elle était défendue par l'avocate de Jacqueline Sauvage, qui avait été elle aussi condamnée, puis graciée. Cette mère de trois enfants a dix jours pour faire appel.

Pendant tout le procès, Alexandra Richard a reconnu avoir chargé l'arme, mais a sans cesse affirmé que le coup était parti tout seul, qu'il s'agissait d'un accident, qu'elle voulait juste s'enfuir avec ses enfants. Ce qu'elle désirait surtout, c'était de ne plus vivre avec cet homme violent qui, sous l'emprise de l'alcool, lui a fait subir des violences physiques et sexuelles. À la barre, la mère de famille a par ailleurs déclaré : "Même en prison lors de ma détention provisoire je dormais mieux qu'à côté de lui, car personne ne me frappait".

L'avocate générale, qui a expliqué qu'on ne pouvait pas répondre à la violence par la violence, a été suivie par les jurés. Verdict : dix ans de prison. Une peine incompréhensible pour Maître Nathalie Tomasini : "En aucun cas l'intention homicide ne pouvait être retenue dans ce dossier, et elle l'a été par les jurés. Je ne comprends pas, parce qu'il y avait à minima un doute. Dix ans c'est colossal et tant qu'une décision vous paraît injuste c'est absurde d'en rester là et de l'accepter", plaide l'avocate.

Alexandra Richard, qui encourait la perpétuité, a désormais dix jours pour faire appel de cette décision.