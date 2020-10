Le gourou Jim Jones : massacre au cyanure

publié le 01/10/2020 à 21:05

Le 18 novembre 1978, 910 personnes meurent dans la jungle du Guyana en Amérique du Sud. Hommes, femmes, enfants, vieillards... Personne n'est épargné. Ils ont tous été empoisonnés avec un mélange de soda à l'orange et de cyanure sous les ordres de Jim Jones.

La dose de poison ingurgité par les fidèles est tellement forte que leur mort est survenue entre trois et cinq minutes. Sur le site de la tuerie, les autorités ont retrouvé des bassines encore remplies du mélange et des seringues. Jim Jones, lui, est retrouvé une balle dans la tête.

La secte puissante et influente du Temple du Peuple, suscite toujours des interrogations quarante ans après les faits. Comment un Jim Jones, seul, a-t-il pu mener à bien une telle entreprise ? Le Temple du Peuple était une communauté fraternelle et idéaliste a ses débuts et c'était changé en prison cachant abus sexuels, punitions et humiliations.

Nos invités

Anne-Claire Danel, journaliste indépendante et auteure du reportage.

Georges Fenech, ancien président de Miviludes (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires)

Soumettre une affaire

Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jean-Alphonse Richard. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.