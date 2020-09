Gérald Thomassin, la disparition du "Petit criminel"

et Marie Bossard

publié le 30/09/2020 à 21:05

Le 19 décembre 2008, Catherine Burgod, 41 ans, une postière de Montréal la Cluse est retrouvée morte sur son lieu de travail. Elle était enceinte de 5 mois. Elle a été poignardée vingt-huit fois et les 2.000 euros qui se trouvaient dans le coffre ont disparu.

C'est Gérald Thomassin qui retient l'attention des enquêteurs. Ancien césar du Meilleur Espoir masculin en 1991, toxicomane, il vit dans un appartement social de Montréal la Cluse avec d'autres marginaux. Le 12 juillet 2013, il est mis en examen pour "vol avec arme et meurtre sur personne chargée d'une mission de service public."

Remis en liberté sous contrôle judiciaire deux ans plus tard. L'enquête va continuer et deux nouveaux suspects vont être arrêtés. Alors que le 29 août 2019, Gérald Thomassin doit être confronté aux deux autres suspects, il ne se rendra jamais dans le cabinet du juge d'instruction et est porté disparu depuis.

Au mois de juin 2020, il a bénéficié d'un non-lieu dans le meurtre de Catherine Burgod.

En partenariat avec Le Progrès.

Nos invités

Fréderic Boudouresque, journaliste au Progrès.

Me Camille Radot, avocat de Gerald Thomassi, au barreau de Paris.

Me Sylvie Noakovic, avocat de Mamadou Diallo, au barreau de Paris.

Soumettre une affaire

Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jean-Alphonse Richard. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.