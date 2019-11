Pyrénées-Orientales : le corps d’un homme retrouvé au fond d’une faille

publié le 04/11/2019 à 22:03

Deux spéléologues amateurs ont retrouvé au Tech (Pyrénées-Orientales) vendredi 1er novembre le corps d’un homme de 52 ans, qui était porté disparu depuis un mois. Sa dépouille a été découverte au fond d’une faille selon une information de 20 Minutes.

Le quinquagénaire avait précipitamment quitté son domicile le 1er octobre après-midi avec sa voiture, une Citroën C3 de couleur blanche, suite à une dispute avec son épouse, indiquait l’appel à témoins lancé par les gendarmes de Ceret. Son véhicule avait été retrouvé vide près de la rivière Le Tech, en bordure d’une route départementale.

Suite à cette disparition, d’importants moyens de recherche avaient été mis en place pour fouiller cette zone abrupte et boisée, décrite comme "vaste et accidenté" par les forces de l’ordre. Un hélicoptère, un drone et une brigade nautique avaient été mobilisés.

Le corps de la victime a donc été retrouvé au fond d’une faille, et la piste criminelle a été écartée.