publié le 24/06/2019 à 00:05

Les corps de deux personnes, un homme et une femme d'après les premiers éléments de l'enquête, ont été découverts ce dimanche 23 juin dans une maison, à Conat, petite commune située près de Prades, dans les Pyrénées-Orientales, a-t-on appris auprès des pompiers.

Ce sont les proches des victimes, inquiets de n'avoir aucune nouvelle, qui ont alerté les pompiers. Aucune information n'a été communiquée sur les circonstances et la cause du décès des deux personnes. Leurs identités n'ont pas non plus été révélées.

Une enquête a été confiée à la gendarmerie, qui sera en charge de résoudre cette mystérieuse affaire. Selon le quotidien régional l'Indépendant, qui a interrogé Pascal Espeut, le maire de la commune, les deux personnes seraient récemment devenues propriétaires de la maison, assez isolée, qu'ils avaient achetée en début d'année.