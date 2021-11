Pyrénées-Atlantiques : une directrice d'école mise en examen pour viols sur mineurs

Les parents sont sous le choc. La directrice de l'école privée Saint-Joseph, à Jurançon dans les Pyrénées-Atlantiques, a été mise en examen, elle est suspectée de viols sur des enfants de deux à quatre ans. Selon les informations de France Bleu Béarn Bigorre, l'enquête avait été lancée après des plaintes de la part de plusieurs parents d'élèves.

L'enseignante, une quinquagénaire, a travaillé dans l'établissement entre le 1er septembre 2020 et avril 2021 en tant que directrice de l'école maternelle et primaire. Dans le cadre de l'enquête, elle avait déjà été entendue comme témoin assisté. Elle est désormais mise en examen pour "des actes de pénétration sexuelle et d'attouchements sexuels sur mineurs de moins de 15 ans".

Les enquêteurs disposent de plusieurs témoignages selon France Bleu. Des enfants auraient rapporté aux parents des "pénis décalottés" et des "doigts dans les fesses" lorsqu'ils se rendaient aux toilettes. La directrice n'est pas retournée au sein de l'école depuis sa première audition en avril dernier.