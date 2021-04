Pyrénées-Atlantiques : 600 kg de cannabis saisis, le conducteur écroué

et AFP

publié le 04/04/2021 à 22:10

La drogue était cachée au milieu de poteries et de pierre de lave. 600 kilos de résine de cannabis ont été saisis par les douanes de Hendaye, mardi 30 mars, à la frontière franco-espagnole, en Pyrénées-Atlantique.

Le chauffeur du poids lourd, interpellé, dispose d'une double nationalité portugaise et ukrainienne. ll venait d'Espagne et se rendait aux Pays-Bas lorsqu'il a été arrêté, selon le parquet de Bayonne. Le chauffeur, âgé d'une quarantaine d'années, a été placé en rétention douanière puis confié à la police judiciaire. A l'issue de sa garde à vue, il a été mis en examen et incarcéré samedi.



La frontière franco-espagnole est un lieu de passage essentiel pour les trafiquants, afin de faire remonter la drogue avant de la répartir dans l'hexagone. Il y a quelques semaines un réseau de trafiquants a été arrêté par la PJ de Bayonne dans le Pays-Basque.

Mais les trafiquants français opèrent parfois de l'étranger. Dimanche 21 mars, la cible numéro 1 de l'Office Centrale des Stup'. Moufide Bouchibi alias "Mouf", 41 ans, considéré comme le principal importateur de cannabis en France, a été interpellé à Dubaï dimanche 21 mars au soir.