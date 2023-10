Un homme est entré dans le lycée Gambetta d’Arras armé d’un couteau et a tué une personne et blessé plusieurs autres

Un professeur de français a été tué de plusieurs coups de couteau, ce vendredi 13 octobre, en fin de matinée à Arras. Deux autres personnes ont été blessées par un assaillant qui a été interpellé dans la foulée.

Selon nos premières informations, il s'agit d'un jeune homme de 20 ans, ancien élève de la cité scolaire. Ce jeune homme est déjà connu des services de police d'Arras. Au moins un de ses frères est actuellement en prison.

Cet homme est également connu des services de renseignement puisqu'il est fiché S. Pour rappel, cela veut dire qu'il est connu pour radicalisation et surveillé à ce titre. À présent, ce jeune homme est en route vers le commissariat d'Arras. Il va être rapidement interrogé par les enquêteurs antiterroristes et les enquêteurs de la police judiciaire afin de voir s'il revendique et explique son acte. Ses téléphones et ses moyens informatiques vont être saisis.



Son frère de 17 ans interpellé

Selon une source policière, ce jeune homme est né en Russie et serait arrivé en France il y a quelques années. Il est membre d'une grande famille. Il a trois frères, deux sœurs. D'après nos informations, son père a fait de la prison. Un des frères est actuellement incarcéré et un autre membre de la fratrie, âgé de 17 ans, a été interpellé.

La raison de cette interpellation est encore inconnue au moment où nous écrivons ces lignes. A-t-il été interpellé par précaution ? Ou parce que lui-même envisageait un acte de cette nature ?