Arras : un enseignant tué dans une attaque au couteau dans un lycée

Un enseignant a été tué et deux personnes ont été grièvement blessées ce vendredi 13 octobre dans une attaque au couteau perpétrée au lycée Gambetta d'Arras (Pas-de-Calais) aux alentours de 11 heures. Selon une source policière, le professeur a été égorgé. L'individu, qui a crié "Allah Akbar" au moment de l'attaque selon le ministère de l'Intérieur, a été interpellé, comme l'indique Gérald Darmanin sur X (ex-Twitter). Les élèves sont actuellement confinés dans leur classe et pour l'instant, le parquet antiterroriste n'a pas encore été saisi.

Nos confrères de la Voix du Nord ont recueilli le témoignage d'élèves présents au moment des faits. "On sortait de classe pour se rendre à la cantine, on a aperçu le gars avec deux couteaux en train d'attaquer le professeur, qui avait du sang sur lui. Il a essayé de le calmer et de nous protéger. Il nous a dit de partir, on n'a pas trop compris, on a couru, d'autres sont remontés dans les étages".

Le suspect serait un ancien élève du lycée, âgé de 20 ans. Il s'agit d'un ressortissant d'origine tchétchène. Son frère a également été interpellé par les forces de l'ordre.

