Procès du 13 novembre : qui est Hamza Attou, le plus jeune des accusés ?

La cour continue d'entendre les accusés pour au procès du 13 novembre. Ce mercredi, c'est le plus jeune d'entre eux qui comparaît libre : Hamza Attou, qui encourt 6 ans de prison pour avoir aidé Salah Abdeslam dans sa cavale. Et c'est finalement le simple portrait d'un petit délinquant de 26 ans, adepte de la drogue, comme on en voit souvent, qui était dessiné.

Il est parfois au bord des larmes dans son pull gris à rayures :"J'étais la tornade dans ma famille qui respectait la loi. J'ai arrêté l'école en première et j'ai commencé à vendre du cannabis pour Brahim Abdeslam", a-t-il confié lors de l'audience. Hamza Attou a été interpellé après les attentats et a passé deux ans en prison avant d'être libéré sous contrôle judiciaire.

Depuis, il a raté une formation en menuiserie, a travaillé comme magasinier avant de déclarer une maladie de l'intestin, "des douleurs insupportables", dit le jeune homme à la barbe taillée de près. "Mais cela n'a rien à voir comparé aux souffrances des victimes, d'ailleurs, j'ai une pensée pour eux", ajoute-t-il. Il boit et fume encore, a fait plusieurs entorses à son contrôle judiciaire : "Souvent dans ma vie, j'agis et ensuite je réfléchis".

Hamza Attou s'expliquera en janvier sur les faits qui lui sont reprochés. Son avocate y fait allusion :"Votre famille dit que vous êtes naïfs, généreux, toujours serviable". Ce à quoi le jeune homme répond :"Malheureusement oui, mais cela ne m'a pas porté chance".