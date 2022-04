Procès du 13-Novembre : la cour d'assises se plonge dans la "tête" de Salah Abdeslam

C'est au tour des experts psychiatres d'être interrogés par la cour d'assises spéciale jugeant les accusés des attentats du 13 novembre 2015. Ce jeudi 21 avril, le tribunal va notamment se plonger dans la tête de Salah Abdeslam, principal accusé de ce procès. Il avait été entendu par un collège d'experts en novembre dernier.

Une chose est sûre après plus de sept mois de procès, Salah Abdeslam n'est pas fou. Il parle bien. Il est capable de s'exprimer posément, ce qui n'a rien d'une évidence quand on parle d'un homme enfermé depuis plus de six ans. Depuis son incarcération, il est filmé jour et nuit et il peut passer plusieurs jours sans voir un être humain.

Mais que se passe-t-il vraiment dans sa tête ? Pendant longtemps, l'accusé a refusé de se prêter à toute expertise. Jusqu'à ce rendez-vous, unique, en novembre avec un collège de psychiatres. Alors est-il capable de sortir de sa posture de "perroquet de Daech", comme le disent les experts ? Pourra-t-il "redevenir l'humain ordinaire qu'il était", avant sa radicalisation et les attaques sanglantes de la capitale ?

Autre question qui sera très certainement posée par le tribunal aux experts : comment l'accusé voit-il l'avenir ? Et ce, alors qu'il s'apprête à passer sa vie en prison. Pour autant, il espère toujours se marier et avoir des enfants