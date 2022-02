Procès du 13 novembre : "Je n'ai tué personne, je n'ai blessé personne", clame Salah Abdeslam

Cinq mois après l'ouverture de l'audience, il s'agit d'un moment particulièrement attendu. "Je n'ai tué personne et je n'ai blessé personne", a affirmé mercredi 9 février Salah Abdeslam, le principal accusé du procès des attentats du 13 novembre, au début de son premier interrogatoire sur le fond du dossier.

"Depuis le début de cette affaire, on n'a cessé de me calomnier", a ajouté le Français de 32 ans, seul membre encore en vie des commandos qui ont fait 130 morts à Paris et Saint-Denis le 13 novembre 2015, lors d'une déclaration spontanée devant la cour d'assises spéciale de Paris.

