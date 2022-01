Procès du 13 novembre : où en est-on ?

Le sujet du jour. Le 8 septembre 2021 s'ouvrait le procès des attentats du 13 novembre 2015. Quatre mois et demi d'audience se sont écoulés depuis, rythmés par des témoignages marquants, des dérapages d'accusés et plusieurs reports dus à la crise sanitaire.

Pourquoi on en parle ? Le "procès du siècle" vient tout juste de reprendre, après une nouvelle semaine d'interruption. La séquence qui s'ouvre est essentielle, la Cour doit désormais étudier les charges qui pèsent sur les accusés. À quoi s'attendre durant ces prochaines semaines ? Quelle ambiance plane sur la salle d'audience ? Comment se comportent les accusés ?

L'analyse. "C'est le procès le plus long de l'histoire de France. En réalité, on a plusieurs contraintes. Le président lui-même doit partir à la retraite en juin prochain. Certains accusés vont devoir être rendus à la Belgique en septembre pour le procès des attentats de Bruxelles du 22 mars 2016. Et la salle d'audience doit accueillir un autre procès, celui des attentats de Nice. On espère un verdict autour de mi-juin", explique Cindy Hubert, journaliste au service police-justice de RTL.





