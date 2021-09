"En tant que mère d'un jeune garçon de 24 ans assassiné à La Belle équipe, évidemment ça me fait mal." Alors que débute le deuxième jour du procès des attentats du 13 novembre 2015, qui ont fait 130 morts et des centaines de blessés, les familles des victimes sont encore sonnées de la veille. En effet, Salah Abdeslam principal accusé dans l'affaire, s'est montré provocateur.

Après avoir lancé être un combattant de l'État islamique, Salah Abdeslam a dénoncé ses conditions de détention, reprochant à la justice française de les traiter "comme de chiens". Dominique, mère de Victor, tué sur la terrasse de la Belle Équipe, et vice-présidente d'une association, réagit à ses propos : "On n'en attendait pas plus, ni plus, ni moins. On n'en attendait rien en fait." Toutefois, "c'est un assassin, on aimerait qu'il reconnaisse son crime, mais il ne le fera pas", assure-t-elle.

Dominique confie ne pas vouloir lui être redevable. "On a tellement de mépris pour lui que finalement, ça ne nous touche pas tant que ça. Il nous a tellement blessés et meurtris qu'on n'en attend rien du tout", répète cette mère de famille.