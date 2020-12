Procès des attentats de 2015 : la défense dénonce l'absence de preuves

publié le 14/12/2020 à 15:08

Ce lundi 14 décembre marque le dernier jour du procès fleuve des attentats de janvier 2015, trois mois et demi après son ouverture et ses suspensions multiples. Place aux ultimes plaidoiries de la défense avant les derniers mots des accusés. Vu la sévérité des réquisitions du parquet, avec des peines allant de cinq ans à la perpétuité, la défense plaide avec fougue pour dénoncer un dossier vide de preuve.

Ce réquisitoire les a galvanisés, on sent de la rage dans leur voix. Les avocats étrillent une accusation qui veut combler le vide : "Les terroristes sont morts, alors il faut des têtes, il faut des noms". Et c’est vrai qu’après trois mois d’audience, la justice n’est pas capable de dire avec précision qui a livré les armes au tueur de l’Hyper Cacher Amedy Coulibaly.

"Alors le parquet a fabriqué une histoire", fulmine une avocate. "Mais l’accusation ce n’est pas un exercice de broderie. On vous demande de forcer les pièces du puzzle quand même les policiers à la barre vous ont dit que cela restait des hypothèses", ajoute t-elle.

"Gardez la tête froide", demande la défense

Dans ce dossier qui manque cruellement de preuve, ce qui se joue ici en réalité, c’est la définition même du terrorisme, la définition juridique pour les condamnés. Est-ce qu’il faut que les accusés aient eu une connaissance précise des projets d’attentat, ou bien est-ce que deviner les penchants jihadistes d'Amedy Coulibaly suffit.

Dans quelques heures, la cour va se retirer dans la salle des délibérés. "Gardez la tête froide, soyez courageux. Vous n’êtes pas là pour écrire l’Histoire, mais simplement pour juger des hommes", supplie la défense.