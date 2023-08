Caen : un "papy dealer" récidiviste condamné pour trafic de drogue dans son Ehpad

Son surnom ? "Papy". À Caen, un homme de 75 ans a été condamné à cinq ans de prison par le tribunal correctionnel pour un important trafic de drogue au sein de son Ehpad, a rapporté le quotidien Ouest-France.

Environ 500 grammes de résine de cannabis ont été découverts dans un panier à linge et 38 grammes de cocaïne dans un tableau électrique. S’il a nié les faits, le papi dealer a tout de même été reconnu coupable de trafic et incarcéré.

D’après le quotidien, l’homme est un récidiviste. Il s’était en effet déjà fait prendre et condamner à deux reprises, en 2016 et 2021, pour les mêmes motifs. Il avait été placé en liberté conditionnelle fin 2022 et avait intégré son Ehpad, sous surveillance poussée (écoute téléphonique et vidéo surveillance).

Le septuagénaire n'était visiblement pas prêt à prendre sa retraite, poursuivant ainsi son activité en recevant "de nombreuses personnes".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info