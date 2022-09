Pourquoi Sylvain Kereneur est soupçonné de deux féminicides en Guyane

Vendredi 15 mai 2020, deux promeneurs arpentent un chemin près du village de Cacao, en pleine nature, à 74 kilomètres de la ville de Cayenne. Leurs regards sont attirés par une forme étrange qui repose près de la petite crique Tibourou. Il s'agit d'un cadavre en grande partie carbonisé... Une femme d'1 mètre 60 environ qui porte un tee-shirt et dont le visage est abîmé. Le site, boueux et détrempé, est en désordre. Dans la végétation, on retrouve un rapport d'échographie de grossesse en partie brûlé. De quoi ajouter à l'horreur de la scène : la victime était enceinte de sept semaines et deux jours.

À 12h30, les gendarmes de la brigade de Cacao, rejoints par un médecin et un expert de police scientifique, sont sur place. Les vêtements de la victime présentent une forte odeur d'hydrocarbure. Des traces de brûlures sont bien visibles dans le dos, où l'on devine un tatouage en forme de papillon. Le feu, destiné à détruire le corps, a probablement été éteint par les fortes pluies des derniers jours.

L'expert constate que le visage est tuméfié. Il ne s'agit pas d'un accident. Peut-être un suicide, plus sûrement un meurtre. Grâce aux documents médicaux retrouvés près du corps, l'identité de la victime est facilement établie. Il s'agit de Karina Antunes Gama de Souza, 23 ans, une Franco-brésilienne qui vivait depuis deux ans en Guyane.

Soupçons de féminicide

L'enquête établit que la jeune femme n'a pas été tuée par arme blanche ou arme à feu...Il ne s'agit pas non plus d'une noyade ou d'un empoisonnement... Karina est morte étouffée la veille de sa découverte. Autre élément troublant : elle n’est pas morte là. Son corps a été transporté.

Les gendarmes apprennent que la victime a partagé ces dernières années, à intervalles irréguliers, la vie d'un certain Sylvain Kereneur, 34 ans, dont la famille gère une importante société de fret aérien à Cayenne. Le couple s'est rencontré en 2018, lors de la finale de la Coupe du monde et a sans cesse alterné les hauts et les bas, les ruptures et les réconciliations.

La mère de Karina, qui vit à Macapa au Brésil décrit un homme violent qui aurait giflé la jeune femme. À ses proches, Karina aurait déclaré avoir été battue, quasiment séquestrée, privée de téléphone...

Sylvain Kereneur dans le collimateur de la justice

La jeune femme, martyrisée et abandonnée dans ce coin sauvage n'est pas sans rappeler le meurtre de Camila Marques Pereira, une Brésilienne dont le corps avait lui aussi été retrouvé brûlé, en 2006, dans une décharge de Guyane. Selon l'autopsie, elle est morte dans les mêmes circonstances et se trouvait à proximité du lieu où se trouvait Sylvain Kereneur le soir de sa disparition même s'il nie cependant la connaître.

Afin d'établir un éventuel lien et faire toute la lumière sur ces deux meurtres présumés, l'instruction de la Cour d'appel de Cayenne a décidé, le 25 janvier 2022 de rouvrir l'enquête pour "charges nouvelles" dans l'affaire de Camila.



Les invités de "L'Heure du crime"

- Caroline Piquet journaliste au Parisien aujourd’hui en France.



- Me Jérôme Gay avocat de la famille de Camilla Marques Pereira.

- Me Archibald Celeyron, avocat de Sylvain Kereneur.



