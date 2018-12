et Clémence Bauduin

publié le 27/12/2018 à 19:21

Jonathann Daval peut s'enfoncer dans le mutisme. C'est en tout cas ce que redoute son avocat après la plainte du beau-frère d'Alexia, Grégory Gay, pour dénonciations calomnieuses contre son client. Jonathann Daval avait accusé Grégory Gay du meurtre d'Alexia Daval avant d'avouer avoir tué son épouse. Pour l'avocat de Jonathann Daval, Randall Schwerdorfer, cette plainte peut faire ralentir l'enquête : son client pourrait ne pas aller plus loin dans ses révélations.



"Je suis assez inquiet sur l'impact que cela aura sur Jonathann Daval, dit-il. Il était, depuis la confrontation, dans une logique de s'exprimer, y compris à mon sens sur les zones d'ombres. Il était dans une dynamique très positive par rapport à la manifestation de la vérité et j'ai peur que cette façon de systématiquement l'attaquer - et c'est ce que fait Grégory Gay - ne provoque l'effet inverse", poursuit l'avocat du meurtrier présumé au micro de RTL.

Le beau-frère d'Alexia Daval, Grégory Gay, a porté plainte lundi 24 décembre à Gray, en Haute-Saône, pour dénonciation calomnieuse contre le mari de la victime. Une plainte après "plus de cinq mois d'enfer", expliquait son avocat, maître Gilles-Jean Portejoie.