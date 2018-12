publié le 07/12/2018 à 20:11

Un an après le meurtre d'Alexia Daval en octobre 2017 à Gray (Haute-Saône), son mari Jonathann est passé aux aveux. Confronté ce vendredi 7 décembre à la mère d'Alexia, l'homme a craqué et avoué sa responsabilité en toute fin de confrontation. Son avocat Randall Schwerdorffer, invité de RTL Soir, dévoile les contours de ces aveux.



La mère d'Alexia "a montré une photo de sa femme avec leur chat. On a vu Jonathann très déstabilisé par cette photo, par Alexia, il a caressé même le visage d'Alexia sur cette photo et là on a senti qu'il y avait un véritable effondrement qui se passait", détaille l'avocat. "Ce qui est important, c'est d'être sorti de ce mensonge."



"Il est tombé à genoux, pas en demandant pardon parce qu'il a très clairement dit qu'il ne pouvait pas demander pardon d'avoir tué Alexia. La maman d'Alexia s'est levée et l'a prise dans ses bras et ils ont pleuré ensemble un très long moment", a poursuivi Randall Schwerdorffer.

La fin du déni

"Monsieur Daval s'est réfugié dans son déni pour, au bout d'une heure et quart, une heure vingt de confrontation, s'effondrer en sanglots et avouer finalement qu'il avait donné la mort à Alexia Daval" avait expliqué après la confrontation le procureur de Besançon Étienne Manteaux.