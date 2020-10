Policiers agressés à Herbley : un suspect mis en examen pour "tentative de meurtre"

et AFP

publié le 13/10/2020 à 19:22

L'enquête concernant l'attaque contre deux policiers lors d'une patrouille à Herblay, dans le Val-d'Oise, le mercredi 7 octobre, a avancé ce mardi avec la mise en examen d'un suspect. À la suite d'une garde à vue de quatre-vingt seize heures, un homme de 28 ans a été mis en examen pour "tentative de meurtre sur personnes dépositaires de l'autorité publique", a indiqué à l'AFP son avocat Me Joseph Cohen-Sabban.

Le suspect a également été mis en examen pour "détention d'arme en réunion", a ajouté son avocat. Le représentant a aussi indiqué qu'une demande de détention provisoire a été faite par le parquet, mais que son client devait encore être présenté à un juge des libertés, qui statuera sur la suite.

Les deux gardiens de la paix avaient été attaqués en pleine mission, et leurs armes dérobées. Ils avaient été "massacrés" selon les dires du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. L'un des deux agents, grièvement blessé, n'a plus son pronostic vital engagé. Mais il reste dans un état critique et risque des séquelles à vie.