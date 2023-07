Police scientifique : qu'est-ce que l'odorologie, cette technique qui a du flair ?

Qu'est-ce que l'odorologie ? Il s'agit d'un service unique en France, qui fait appel à une spécialité méconnue et de drôles d'experts à quatre pattes : les chiens. Comme son nom l'indique, grâce à leur odorat plus développé que celui des humains, les chiens aident régulièrement la police scientifique dans ses enquêtes, et ce, depuis les années 1960. Des simples recherches de personnes disparues à des analyses plus complexes, ces amis poilus sont à eux seuls de véritables experts du parfum le plus fort à l'effluve la plus discrète.

À Écully, près de Lyon, dans le laboratoire très secret de la police technique et scientifique, Pierre Sabri, 46 ans, crâne rasé, rangers, treillis et polo bleu marine, porte une arme à la ceinture. En 2017, Pierre l’ignore, mais son service va devoir travailler sur l’une des plus tragiques affaires criminelles de l’année : la disparition de Maëlys.

Disparue le 27 août 2017, très rapidement les gendarmes sollicitent le service d’odorologie dans lequel Pierre travaille. 39 scellés arrivent et il faut agir vite, car la petite fille est peut-être encore en vie et plusieurs suspects sont à ce moment-là dans le collimateur des enquêteurs. Parmi eux, Nordahl Lelandais qui a passé plusieurs heures à laver de fond en comble sa voiture. Lobo et les autres chiens avaient alors pour mission de déceler, ou non, l'odeur de la petite fille dans la voiture du suspect.



