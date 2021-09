Pierre Chanal et les fantômes de Mourmelon

Le 5 janvier 1980 au matin, le soldat Patrick Dubois, 19 ans, ne répond pas à l'appel. Il a bénéficié la veille d'un quartier libre et avait prévu de se rendre au cinéma avec un autre appelé. L'armée diligente donc une procédure de désertion. Ses parents vont se démener pour avoir des nouvelles, mais l'armée reste muette.

Un an plus tard, en février 1981, Serge Havet, 20 ans, n'a pas réintégré la caserne. Bientôt papa, il s'était rendu, comme à son habitude, en stop à Tinqueux, près de Reims, pour voir sa famille. Il est lui aussi classé au rang de déserteur. En août 1981, c'est Manuel Carvalho qui disparaît, puis Pascal Sergent et Olivier Donner. Tous sont classés comme déserteurs.

Le 31 octobre 1982, le corps d'Olivier Donner est découvert par un chasseur près du camp de Mailly-le-Grand. Il porte les habits qu'il avait lors de sa disparition. Il ne manque que son sac et ses papiers. L'hypothèse criminelle est envisagée.

Nos invités

Philippe Dufresne, journaliste à l’Union l’Ardennais et auteur de "Fourniret, Vérités et mensonges" aux éditions JPO collection Jacques Pradel.

Joël Vaillant, patron de la section de recherche de Reims de 1985 à 1991

Jean-Luc Ployé, expert psychologue qui a expertisé Chanal. Auteur du livre « L’approche du mal » aux éditions Grasset.

Alain Sergent, frère de Pascal Sergent disparu aout 1981.