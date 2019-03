L'expert d'art néerlandais Arthur Brand et le tableau de Picasso "Buste de femme" volé en France et retrouvé aux Pays-Bas

26/03/2019

Rien n'est jamais perdu. Un tableau de Pablo Picasso volé il y a 20 ans sur un yacht dans le Sud de la France est réapparu aux Pays-Bas. Estimé à 25 millions d'euros, le "Portrait de Dora Maar" aussi appelé "Buste de femme", a été retrouvé grâce à un expert d'art néerlandais.



Cette toile de 1938 représente l'une des amantes et des muses du célèbre peintre espagnol. Il faisait partie de sa collection privée jusqu'à sa mort. Elle avait été dérobée en 1999 sur le yacht d'un cheik saoudien amarré dans le port d'Antibes, près de Cannes. Après deux décennies de recherches infructueuses, les observateurs et les collectionneurs d'art pensaient ne plus jamais revoir ce chef-d'oeuvre.

C'était sans compter sur Arthur Brand, un expert d'art néerlandais surnommé l'"Indiana Jones du monde de l'art" pour ses exploits d'enquêteur. À l'issue d'une enquête de quatre ans, il est parvenu à retrouver le célèbre tableau.

L'oeuvre était utilisée dans des transactions illicites

Après le cambriolage en 1999, les recherches de la police française étaient restées infructueuses. Les enquêteurs avaient fini par clore le dossier. Les années suivantes, le tableau est ensuite passé de main en main dans l'économie souterraine, "souvent utilisé comme garantie, apparaissant dans des trafics de drogue et des ventes d'armes", explique Arthur Brand.



En 2015, l'expert a appris qu'un tableau de Picasso volé était utilisé comme monnaie d'échange dans des transactions illicites aux Pays-Bas. "À ce stade, j'ignorais encore de quel tableau il s'agissait", explique-t-il à l'AFP.



Au mois de mars 2019, deux hommes travaillant pour un homme d'affaires néerlandais ont frappé au beau milieu de la nuit chez Arthur Brand à Amsterdam. "Ils avaient le Picasso, estimé à 25 millions d'euros, enveloppé dans un drap et des sacs poubelles noirs". L'homme d'affaires "était affligé" car il ignorait qu'il avait un tableau volé en sa possession, indique l'expert, qui a aussitôt informé les polices néerlandaise et française.

Qu'est devenu le tableau ?

Après avoir mis la main sur le tableau, le passionné d'art n'a pu s'empêcher de l'accrocher dans son appartement, devenu l'un des plus chers d'Amsterdam le temps d'une nuit. Le lendemain, un spécialiste de Picasso de la galerie Pace à New York s'est rendu chez lui pour vérifier l'authenticité de l'oeuvre, en présence de Dick Ellis, détective britannique à la retraite et fondateur de l'unité d'art et d'antiquités de Scotland Yard.



"Il ne fait aucun doute qu'il s'agit du Picasso volé", a déclaré Dick Ellis, qui dirige désormais une société de conseil basée à Londres. Le "Portrait de Dora Maar" a été remis à une compagnie d'assurances souhaitant rester anonyme.