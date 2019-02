Un tableau de Basquiat endommagé par des enfants sur un yacht de luxe

publié le 21/02/2019 à 16:15

La place d'un tableau de maître est-elle sur un yacht de luxe ? C'est la question qui se pose après un article du quotidien britannique The Guardian, publié le 2 février dernier. On y découvre qu'une toile de Jean-Michel Basquiat a été sérieusement endommagée par les enfants d'un milliardaire en vacances sur un yacht de luxe.



"Les enfants avaient jeté leurs céréales au petit-déjeuner sur le yacht, car ils trouvaient que le tableau était effrayant", raconte au Guardian Pandora Mather-Lees, historienne de l’art et conservatrice, sans préciser la date à laquelle la scène s'est déroulée. Elle précise que l'équipage a aggravé les choses en tentant d'essuyer les dégâts sur cette toile vendue aux enchères pour un montant record de 110 millions de dollars en 2017. "L'équipage pensait qu'il s'agissait d'une simple peinture, ils n'avaient pas idée qu'elle valait plusieurs millions".

Pandora Mather-Lees a refusé de donner le nom du propriétaire du tableau, mais souhaite à travers cette triste anecdote tirer la sonnette d'alarme sur ces milliardaires qui apportent de plus en plus des tableaux de maîtres à bord de yachts, où personne n'est vraiment sensibilisé à la marche à suivre pour les conserver comme il faut. "Ces yachts ne sont pas des galeries d’art !", alerte-t-elle.

Certains yachts commencent pourtant à y ressembler. Plusieurs centaines de pièces seraient ainsi présentes sur celui du Sheikh Mansour bin Zayed al-Nahyan, propriétaire du club de foot de Manchester City et vice-Premier ministre des Émirats arabes unis. Le Triptyque 1974-1977 de Francis Bacon voguerait également à bord du yacht appartenant à Joe Lewis, actionnaire majoritaire du club anglais de Tottenham.