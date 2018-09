Picardie : un pêcheur se retrouve à l'eau à cause d'une mauvaise blague

publié le 29/09/2018 à 13:16

Le genre de blague potache qu'on ne fait finalement pas, car elle comporte certains risques. Mais un groupe de jeunes de Saint-Quentin, en Picardie, n'a pas eu ce recul. Un quinquagénaire, qui préfère garder l'anonymat, pêchait paisiblement le 20 septembre dernier, lorsqu'un groupe de jeunes dans son dos lui demande "si ça mordait".



Le pêcheur répondait alors : "Non, pas tellement", selon des propos rapportés par Le Courrier picard. À ce moment-là, l'homme reçoit une grande tape dans le dos qui le précipite dans le canal de Saint-Quentin. "Ils se marraient comme des baleines et ont déguerpi vers le centre-ville", raconte la victime. "Heureusement que je savais nager, j’aurais pu couler à pic", confie-t-il en précisant qu'il avait gardé à la main sa sacoche et sa canne "vu le prix que ça coûte".

Si la musette pesait lourd à cause de l'eau qui s'y engouffrait, l'homme avait surtout peur d'"avoir une hanche qui lâche". En effet, il a été opéré des deux hanches, et a pu se hisser seul sur la berge sans conséquence. L'identification au commissariat a permis d'avoir une idée de qui sont les jeunes, indique le journal régional. Quant à la victime, elle promet de ne jamais plus tourner le dos aux passants derrière lui.