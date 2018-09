publié le 28/09/2018 à 01:33

Il filmait les touristes qu'il hébergeait. Un loueur Airbnb de Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne) avait installé dans la chambre de son logement un radio-réveil équipé d'une caméra reliée par wifi, rapporte Le Parisien. Au total, les policiers ont retrouvé plus de 2.000 fichiers sur son téléphone portable, à la fois des vidéos et des photos.



C'est un client de la plateforme qui a découvert la supercherie en mai 2017, précise le quotidien. L'enquête des forces de l'ordre a permis de retrouver 14 victimes en France, filmées à leur insu entre le mois de décembre 2014 et le début de l'année 2017. Huit de ces personnes ont décidé de porter plainte.

L'homme de 38 ans a expliqué avoir installé ce matériel, acquis en 2014, "par curiosité" et pour prendre ses précautions en cas de cambriolage. Il n'aurait en revanche pas diffusé les images obtenues. Début septembre, un couple de Canadiens avait trouvé dans son logement Airbnb de Toronto un radio-réveil lui aussi équipé d'une caméra, tourné à la fois vers le salon et la chambre à coucher, qui n'avait pas de porte.