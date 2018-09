publié le 28/09/2018 à 14:03

C'est un vol qui finit bien. Un petit chiot de 3 mois a été kidnappé dans un jardin mardi 25 septembre au Nord de Toulouse (Haute-Garonne), rapporte La Dépêche du Midi. Son propriétaire s'est immédiatement mis à sa recherche.



C'est deux jours plus tard, jeudi 27 septembre, qu'il croise un homme en train de balader son chien dans le même quartier. Le propriétaire de l'animal suit alors celui qu'il suspectait du kidnapping jusqu'à chez lui, note son adresse et prévient les forces de l'ordre.

L'homme, âgé de 38 ans et connu des services de police selon Actu Toulouse, a été arrêté et placé en garde à vue par la Brigade spécialisée de terrain du Nord de la ville. Il était bien en possession du chien, qui a pu être identifié grâce à sa puce électronique. Il a été examiné par un vétérinaire, et n'a pas été maltraité.