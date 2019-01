publié le 04/01/2019 à 09:11

Un ado de 15 ans arrêté en Gironde à Pessac. Il aurait poignardé ses jeunes frère et sœur, deux victimes, dont l'une est actuellement en urgence absolue. Les parents étaient absents au moment des faits, qui se précisent.



Jeudi après-midi, les enfants se retrouvent seuls, et ce n'était pas la première fois, au domicile familial. Les parents sont au travail. L'aîné, 15 ans, a l'habitude de garder son frère, 11 ans, et sa petite sœur âgée de 8 ans. Que s'est-il passé dans cette maison familiale située dans un quartier excentré de Pessac ?

Une dispute à l'origine du drame ?

Il semble qu'une dispute ait éclatée. L'aîné s'est alors saisi d'un couteau et poignarde violemment, pour des raisons encore inexpliquées, son frère et sa sœur. Alertée, la voisine la plus proche qui connaît bien les enfants, prévient les secours. Les deux enfants blessés sont transportés aux urgences du centre hospitalier de Bordeaux. Le pronostic vital du garçonnet, grièvement touché au flanc et dans le dos, est engagé. L'état de la fillette est plus rassurant.

L'adolescent de 15 ans, qui a pris la fuite juste après les faits présumés sera retrouvé une heure plus tard par une brigade mobile, à quelques kilomètres du domicile familial, près d'une station de tramway.



Un médecin a estimé son état psychologique compatible et l'adolescent a donc été placé en garde à vue. Le dossier est confié au parquet des mineurs de Bordeaux.