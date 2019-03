publié le 16/03/2019 à 04:02

Une enquête interne a d'ores et déjà été ouverte. Les urgences de l'hôpital de Perpignan sont accusées de discrimination par un couple de femmes. Dimanche 10 mars, alors qu'elles accompagnaient leur fils au service des urgences pédiatriques, l'une d'elles s'est vu refuser l'accès et n'a pu accompagner son enfant.



Pourtant, à l'accueil, les deux mamans avaient pu remplir les documents administratifs. Mais, une fois dans la salle d'attente, la situation a pris un tout autre tournant, sans la moindre explication. "L'infirmière est arrivée en disant que 'seule la vraie maman rentre'. Je suis restée scotchée, foudroyée", raconte cette mère de famille au micro de RTL.

Les deux femmes possèdent pourtant l'autorité parentale. "Mon garçon m'a regardée, il m'a demandée et réclamée plusieurs fois. On l'a vraiment mal vécu et lui, il l'a vraiment, vraiment mal vécu, déplore-t-elle. Aujourd'hui, il a même peur d'aller à l'hôpital".



L'hôpital évoque un "défaut de communication"

Brice Lafontaine, un élu LaREM a dénoncé cette attitude dans un courrier adressé au directeur de l'hôpital de Perpignan. "En tant qu’élu de Perpignan, je suis touché par ces faits et il m’est paru indispensable de vous en alerter. Vous comprenez qu’il s’agit manifestement non seulement d’un non respect des obligations relatives à l’autorité parentale mais également d’une discrimination", a-t-il notamment écrit.



Vendredi 15 mars, l'hôpital mis en cause a réagi se défendant de toute discrimination évoquant un "défaut de communication ou d'explications", selon les propos rapportés par L'Indépendant.