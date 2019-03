publié le 14/03/2019 à 04:08

"J’espère que c’est une blague, vous n’êtes pas sérieuse ? Vous êtes voilée et vous me demandez un travail, alors que c’était la Journée de la femme il y a même pas deux jours !". C'est ainsi qu'une étudiante portant un hijab (voile couvrant la tête et le cou) affirme été avoir reçue par la responsable d'un magasin Etam de Montpellier, alors qu'elle venait y déposer un CV et sa lettre de motivation.



Comme l'a repéré Le Parisien, la jeune femme a raconté son histoire sur les réseaux sociaux. Elle aurait alors demandé quel était le rapport entre la Journée des droits de la femme, qui avait lieu le 8 mars, le port du voile et le travail. Ce à quoi la responsable de la boutique aurait répondu : "Déjà, vous ne vous présentez pas comme ça dans mon magasin pour demander une embauche. Vous devez enlever votre voile avant de rentrer. Je suis désolée, mais je n’accepte pas les voilées".

Salam ou aleykoum a toute le ¿ Je partage avc vous une situation que j’ai vécu pour vous montrer commente c’est difficile vivre en ¿¿ avec le Hijab. Je vous ¿¿ de partager car j’ai besoin de trouver les filles qui ont été dans le magasin pour pouvoir porter plainte #BoyCottEtam pic.twitter.com/7CLyT9FdI8 — oumaima (@umeym_) 12 mars 2019

Une réaction "contraire aux valeurs" de la marque

Une attitude condamnée par la marque. Le directeur général du groupe s'est ainsi excusé auprès de la jeune femme sur Twitter, assurant que la réaction de la responsable du magasin était "contraire aux valeurs" de l'enseigne.

Quelques heures plus tard, Etam s'est finalement fendu d'un communiqué. Affirmant être "une entreprise engagée en faveur de la diversité et de l'inclusion et s'opposant fermement à toute forme de discrimination", la marque a expliqué avoir mis à pied la responsable incriminée, à titre conservatoire. Un processus d'enquête interne a également été déclenché "pour déterminer les faits avec précision". D'autre part, une formation à la question du recrutement sera dispensée aux responsables de magasins indique le groupe.



Si le groupe rappelle que "la politique de recrutement d'Etam s'effectue sur la seule base des compétences et non de l'appartenance religieuse ou politique", il explique qu'il demande à ses employés au contact de la clientèle d'appliquer "une totale neutralité dans leur expression comme dans leur apparence".

« Etam est une entreprise engagée en faveur de la diversité´ et de l’inclusion et s’oppose fermement à toute forme de discrimination » >>> [lire la suite] pic.twitter.com/ZavXnX2YWo — Etam Officiel (@etam_france) 13 mars 2019